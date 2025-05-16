Karacabey\'de Ahır Yangını: 150 Kanatlı Telef Oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 150 kanatlı telef oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Karacabey ilçesi Mamuriyet Mahallesi'nde bulunan bir ahırda meydana geldi. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ahırda bulunan 150 kanatlının telef olduğu öğrenildi. - BURSA