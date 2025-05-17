Karacabey\'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayramdere Mahallesi kahvesi önünde Serdar B. idaresindeki 16 BYN 85 plakalı yolcu minibüsü ile Dündar Efe (62) yönetimindeki 16 TG 120 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Dündar Efe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü Serdar B. ile aynı araçta bulunan Ömer E. hafif yaralı olarak ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA