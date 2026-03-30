Sular altında kalan bağ evinde mahsur kalan iki köpeği belediye ekipleri kurtardı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 21:56  Güncelleme: 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen su taşkınında, bağ evinde mahsur kalan 'Cesur' ve 'Zeytin' adlı iki köpek, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Bursa'da dün geceden beri etkili olan yağışların ardından Karacabey ilçesi Gönü Mahallesi'nde Metin Korkut'a ait bağ evi sular altında kalırken, bahçede bulunan iki köpeğin kurtarılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Bursa Acil Müdahale ekipleri, botla su basan alana girerek çalışma başlattı. Koordineli müdahale sonucunda "Cesur" ve "Zeytin" adlı köpekler kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

"Ekiplere teşekkür ediyorum"

Kurtarma çalışmasını büyük heyecanla izleyen Metin Korkut, "Ekipler kısa sürede ulaştı ve hayvanlarımı sağ salim kurtardı. Hepsinden Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyorum" dedi.

Gönü Mahallesi Muhtarı Erol Yıldırım da müdahaleden dolayı ekiplere teşekkür etti. Operasyonun ardından ekipler, Metin Korkut ve kurtarılan köpeklerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 22:12:59. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.