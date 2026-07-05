Karacabey\'de engebeli arazide yangın

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Muratlı Mahallesi mevkiindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Engebeli arazi nedeniyle yangına yangın söndürme helikopterleriyle havadan da müdahale edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA