Karacabey\'de Traktör ve Çekici Çarpıştı: 1 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde traktör ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.45 sıralarında Harmanlı Mahallesi yakınlarında, Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan Mehmet Emin A.'nın kullandığı 33 AZT 075 plakalı çekici, Hüseyin Ş. (64) yönetimindeki 16 TM 750 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA