Tekirdağ\'da "vahşi depolama" iddiası

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde dere yatağı ve tarım arazileri yakınlarına çöp döküldüğü iddiaları mahalle sakinlerinin tepkisine sebep oldu.

İddiaya göre Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Karacakılavuz Mahallesi'nde dere yatağı ve su havzası sınırında bulunan alana uzun süredir hafriyat adı altında evsel atık ve çeşitli çöpler döküldü. Mahalle sakinleri, bölgede zaman zaman çıkan yangınlar nedeniyle yoğun duman oluştuğunu ve kötü kokunun mahalleyi etkilediğini öne sürdü.

Vatandaşların şikayetleri üzerine bölgede inceleme yapıldığı, çevre kirliliğine ilişkin tespitlerde bulunulduğu iddia edilirken, mahalle sakinleri çöplerin kaldırılması yerine üzerlerinin toprakla örtüldüğünü savundu. İddialara göre aynı uygulamanın daha sonra Karacakılavuz Gölet Yolu üzerindeki farklı bir alana taşındığı ileri sürüldü.

Mahalle sakinleri, tarım arazileri yakınında oluşturulduğunu öne sürdükleri yeni döküm alanına tepki göstererek, yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme başlattı.

Süleymanpaşa Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre ise köydeki atıkları bertaraf etmek için çalışma yapıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ