Karacasu\'da Motosiklet Kazası: 13 Yaşındaki Mustafa Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden 13 yaşındaki Mustafa Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa Kılıç, Karacasu'ya bağlı Ataköy Mahallesi'nde 19 Aralık'ta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralı olarak önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kılıç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Mustafa Kılıç'ın vefatı sevenlerini yasa boğarken cenazesinin bugün ikindi vakti Ataköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN