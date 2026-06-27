Karaçi'de patlama meydana geldi, yoğun silah sesleri duyuldu

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde yoğun silah sesleri duyulduğu ve henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği bildirildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde yoğun silah sesleri duyulduğu ve bir patlama meydana geldiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin bölgeyi güvenlik çemberine aldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Pakistan basını patlamanın nedeni, olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ve olayın arkasında kim veya kimlerin bulunduğunun henüz bilinmediğini bildirdi.

Sindh Eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, silah sesleri ve patlama ihbarına ilişkin durumun yakından takip edildiğini söyledi. Yetkililer, başbakanın üst düzey güvenlik görevlileriyle iletişime geçtiğini ve ayrıntılı rapor talep ettiğini bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise güvenlik güçlerinin ve acil durum ekiplerinin bölgede yoğun çalışmalar gerçekleştirdiği görüldü.

Pakistan'ın en büyük şehri ve ticari merkezlerinden biri olan Karaçi'nin yıllardır TTP kısaltmasıyla bilinen Pakistan Talibanı ve ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) gibi grupların düzenlediği silahlı saldırılara sahne olduğu biliniyor. - KARAÇİ