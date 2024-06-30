Karadeniz Ereğli'de Şüpheli Cisim Çıkartma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de Şüpheli Cisim Çıkartma Çalışmaları Başladı

Karadeniz Ereğli\'de Şüpheli Cisim Çıkartma Çalışmaları Başladı

Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında mayın olduğu değerlendirilen şüpheli cismi çıkartma çalışmaları sabah saatleri itibariyle başladı. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı ve vatandaşlar uyarıldı.

30.06.2024 11:50  Güncelleme: 11:52
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Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında mayın olduğu değerlendirilen şüpheli cismi çıkartma çalışmaları sabah saatleri itibariyle başladı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde Kaymakamlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın talimatıyla, Göktepe mevkiindeki deniz kıyısından 60 metre açıkta, 5 metre derinlikte tespit edilen şüpheli cismin imha edilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Ekipler; vatandaşların güvenliği için akşam saat 20.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar Belediye Plajı, Mervealtı Plajı, mesire alanı, Aqua Park ve çevresinin kullanıma kapatıldığını bildirdi. Bu alanlarda denize girmek tehlikeli ve yasaklandı. Ekip araçlarından vatandaşlara uyarı anonsları yapıldı. Bölgedeki vatandaşların, güvenlik ekiplerinin uyarılarını dikkate alarak bölgeden uzaklaşmaları istendi.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Aqua Park girişinden Mervealtı Plajı bitimine kadar olan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

Mayın olduğu değerlendirilen şüpheli cismin, karaya çıkartılarak imha edilmesi planlanıyor. Ekiplerin gece boyunca devam eden nöbetinin ardından sabah saatleri itibariyle çalışmalar başlatıldı.

Sahil Güvenlik botu bölgeye yanaştı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karadeniz Ereğli'de Şüpheli Cisim Çıkartma Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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