Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 22 Tutuklama - Son Dakika
Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 22 Tutuklama

10.04.2026 23:17
İstanbul merkezli operasyonda 'Karagümrük çetesi'nden 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik geçtiğimiz Salı günü operasyon başlatılmış, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan'daki baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Suç ağına mensup 30 şüphelinin polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra bugün gündüz saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda mahkemeye çıkarılan zanlıların 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan 8 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 22 Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 22 Tutuklama - Son Dakika
