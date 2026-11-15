Karak'ta 9 ölü, 25 yaralıyla sonuçlanan kilise saldırısında 3 sanığa idam verildi - Son Dakika
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Karak'ta 9 ölü, 25 yaralıyla sonuçlanan kilise saldırısında 3 sanığa idam verildi

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Ürdün'ün güneyindeki Karak iline bağlı Hmood kasabasında geçtiğimiz ay düzenlenen kilise saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi idam cezası kararı verdi.

Ürdün'de geçtiğimiz ay bir kiliseye düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi, mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı.

Ürdün'ün güneyinde geçtiğimiz ay bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yargı süreci tamamlandı. Karak iline bağlı Hmood kasabasında meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili yargılanan sanıklar hakkında karar verildi. Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin "Terör saldırısını gerçekleştiren üç suçlu hakkında idam cezası kararı verdiği" bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karak'ta 9 ölü, 25 yaralıyla sonuçlanan kilise saldırısında 3 sanığa idam verildi - Son Dakika
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