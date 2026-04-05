Karakaya Köyü\'nde Yapay Gölet Taştı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyünde yapay göletin taşması sonucu bir ev ve ahır sular altında kalırken, 1 küçükbaş hayvan telef oldu.

Tavşanlı ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Karakaya köyünde, bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle yapay göletin suları yükseldi. Köyün alt kısmında bulunan Ramazan Kartal'a ait evi ve bitişiğindeki ahırı su bastı. Olay sırasında evde bulunan anne Fatma Kartal ile kızları Ayşe ve Hatice Kartal, hızla yükselen suların arasından canlarını zor kurtardı.

Ahırda mahsur kalan 1 kuzu telef olurken, diğer hayvanlar bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Evin birinci katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Çevre köylerdeki vatandaşlar, hayvanları kurtarılan aileye yem desteğinde bulunarak dayanışma sergiledi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, İtfaiye, Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ, GLİ ve Özel İdare ekipleri sevk edildi. Tunçbilek beldesinden gelen iş makineleri ve dozerler, suyun akış yönünü değiştirmek ve daha fazla taşmayı önlemek amacıyla bölgeye setler kurdu. AFAD ekipleri tahliye ve güvenlik önlemleri alırken, suyun tahliyesi için yoğun mesai harcandı.

Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Gökçe, afet bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Mağdur olan Kartal ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kaymakam Özdemir, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirtti. Özdemir, "Vatandaşlarımızın zarar ve ziyanlarının tespit edilmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalarımız titizlikle sürdürülüyor." dedi.

Zararının büyük olduğunu ifade eden ev sahibi Ramazan Kartal ise yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. - KÜTAHYA