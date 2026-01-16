Ortasında delik oluşan köprü trafiğe kapatıldı

Hatay'da orta bölümünde delik oluşan Karakese Köprüsü, güvenlik gerekçesiyle geçici süreyle araç trafiğine kapatıldı.

Dörtyol ilçesinde bulunan ve trafiğin yoğun olduğu Karakese Köprüsü'nün orta kısmında geçtiğimiz günlerde delik oluştu. Çökme riskine karşı Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Emniyet birimleri koordinasyonunda köprü araç trafiğine kapatıldı. Sürücü ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla köprüden geçişlere araç ile izin verilmezken, bölgede trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Yetkililer, Karakese Köprüsü'nü kullanacak sürücülerin uyarılara dikkat etmeleri ve belirlenen alternatif yolları tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Köprüdeki hasarın giderilmesine yönelik inceleme ve onarım çalışmalarının başlatılacağı, çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün yeniden trafiğe açılacağı ifade edildi.

Yaklaşık 50 yıldır Karekese mahallesi ile Kışlalar mahallesini birbirine bağlayan köprüde oluşan hasar nedeniyle köprü girişlerine kum dökülerek taşıt trafiğine kapatıldığını belirten vatandaşlar, sürücülerin ve köprüyü kullanmak isteyenlerin mağduriyet yaşadığını söyledi.

Motosiklet sürücüleri ise köprünün yaya geçidi bölümünü kullanarak kendilerince çözüm üretiyorlar. - HATAY