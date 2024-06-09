Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde vatandaşlar, kente saatlerdir elektrik verilmemesi nedeni ile zor anlar yaşıyor.

Karakoçan ilçesinde arıza nedeni ile saat 19.00 sularında elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık 3 saattir iletimin sağlanamadığı ilçede vatandaşlar karanlığa gömüldü. Elektriğin çok kısa süreli gelip gittiğini belirten vatandaşlar, "Uzun saattir elektriklerimiz kesik. Karanlığa gömülmüş haldeyiz, elektriklerin gitmesinin ardından sularımız da kesildi. Kısa aralıklarla gitmesinde bir sorun olmuyor ama saatlerdir elektriksiz olmamız kentimize yakışmıyor" dedi. - ELAZIĞ