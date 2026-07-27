Karakoçan\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir arazide çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karakoçan ilçesine bağlı Ağa mezrasında bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın çevredeki arazilere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede daha sonra soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.