Karaköy Perşembe Pazarı'nda sağanak su baskınına yol açtı, esnaf rögar kapağını açtı - Son Dakika
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Karaköy Perşembe Pazarı'nda sağanak su baskınına yol açtı, esnaf rögar kapağını açtı

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Karaköy Perşembe Pazarı\'nda sağanak su baskınına yol açtı, esnaf rögar kapağını açtı
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Beyoğlu'nda etkili sağanak su baskınlarına yol açarken Karaköy Perşembe Pazarı esnafı yağıştan etkilendi; yollar göle döndü, esnaf rögar kapağını açtı. Sabah dükkanlarını açan esnaf içeri dolan suyu pompa ve kovalarla boşalttı, bir esnaf her yağmurda mağdur olduklarını söyledi.

İstanbul Beyoğlu'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Su baskınının önüne geçmek için çaba harcayan esnaf, göle dönen yoldaki rögar kapağını açmaya çalıştı. Sabah saatlerinde ise kepenk kaldıran esnaf, su tahliyesi yaptı.

Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı esnafı yağıştan etkilendi. Bölgedeki yollar göle döndü. Esnaf göle dönen yolu açmak için rögar kapağını el birliğiyle açtı. Esnafın yoldaki suyu tahliye etme çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Sabahın erken saatlerinde de dükkanlarını açan esnaf, içeriye dolan suyu boşaltmaya çalıştı. Bir yandan pompayla bir yandan kovalarla içerideki su tahliye edildi.

Bir esnaf, "Yaklaşık 1 metredeki suyu dalgıç pompayla attık. Her yağmurda mağdur oluyoruz. Bunu çözüme kavuşturamadılar. dün su Boşalttık. Pompanın çekmediği yerleri kovayla alıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karaköy Perşembe Pazarı'nda sağanak su baskınına yol açtı, esnaf rögar kapağını açtı - Son Dakika
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