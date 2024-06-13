Karaköy Tramvay Durağında Çocuğun Başını Sıkıştırdığı Anlar Kamerada - Son Dakika
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Karaköy Tramvay Durağında Çocuğun Başını Sıkıştırdığı Anlar Kamerada

Karaköy tramvay durağında bir çocuk turnikenin altından geçerken başı demirlerin arasına sıkıştı. Vatandaşlar çocuğu sıkıştığı turnikeden kurtarmak için müdahale ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuğun başının turnikede kaldığı ve vatandaşların kurtarma çalışmaları görüntülendi.

13.06.2024 14:59
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Karaköy tramvay durağında bir çocuk turnikenin altından geçerken başı demirlerin arasına sıkıştı. Vatandaşlar çocuğu sıkıştığı turnikeden kurtarmak için müdahale ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Karaköy tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu bir çocuk tramvayda bulunan turnikenin altından geçerken başı, demirlerin arasında kaldı. Nefessiz kalmaya başlayan çocuğa vatandaşlar müdahale etti. Demirlerin arasında başı kalan çocuk korkudan ağlamaya başlarken, vatandaşlar su vererek sakinleştirmeye çalıştı. Güvenlik görevlisi turnikeyi açmak için çaba gösterdi ancak başarılı olamadı. Vatandaşların çocuğu kollarından yukarı çekerek turnikeden kurtardığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, turnikeye başı sıkışan çocuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun başının turnikede kaldığı ve vatandaşların kurtarma çalışmaları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaköy Tramvay Durağında Çocuğun Başını Sıkıştırdığı Anlar Kamerada - Son Dakika

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