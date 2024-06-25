Karaman'da 1 kişi uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da 1 kişi uyuşturucudan tutuklandı

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Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.Ü., V.Y. ve E.Z. isimli şahısları gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 112 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Tutuklanan E.Z. adlı kadın şüpheli cezaevine gönderildi, diğer şahıslar serbest bırakıldı.

25.06.2024 01:32
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Karaman'da 1 kişi uyuşturucudan tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, O.Ü., V.Y. ve E.Z. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların bulunduğu araçta arama yapan ekipler 3 paket halinde 112 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Z. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Karaman, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da 1 kişi uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika

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