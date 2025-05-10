Karaman\'da 30 Aranan Şahıs Yakalandı

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 30 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 2-8 Mayıs tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 15 bin 676 kişi sorgulanırken, 30 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 30 kişiden 4'ü tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 8 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 33 araç trafikten men edilirken, 11 sürücünün ehliyetine el koyuldu. Denetimler esnasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet ruhsatsız av tüfeği, 154 adet çeşitli ebatlarda fişek, 11 adet bıçak, sentetik ecza hap, 10 adet dinamit, 19 adet fünye, 5 adet tüfek dipçiği, 3 adet tetik tertibatı, 2 adet fişek basım makinası, 47 adet tüfek ve silah parçaları, 14 adet fosil, 3 adet obje, 1 adet heykel, 1 adet dedektör, 1 adet pointer ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN