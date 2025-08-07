Karaman\'da 356 Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kentte trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla yaptığı denetimlerde 356 motosiklet sürücüsüne ceza yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında kentte trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla motosikletler üzerinde denetim yaptı. Ekipler uygulamalarda 812 motosikleti denetledi. Yapılan denetimlerde 45 sürücüye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle motosiklet kullanmaktan, 182 sürücüye koruma başlığı/kask kullanmamaktan, 4 sürücüye ters yönde araç kullanmaktan, 4 sürücüye şerit ihlali ve makas atmak suretiyle araç kullanmaktan, 5 sürücüye polis ikazına uymamaktan, 3 sürücüye yaya yolunda araç kullanmaktan, 6 sürücüye seyir halindeyken telefonla konuşmaktan, 14 sürücüye plakasız veya standart dışı plakalı araç kullanmaktan, 12 sürücüye teknik değişiklik yapılmış araç kullanmaktan, 12 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 21 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 48 sürücüye de diğer trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve sürücülerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - KARAMAN