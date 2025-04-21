Karaman\'da Ağılda Yangın: 11 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Karaman'ın Başyayla ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 11 küçükbaş hayvan telef olurken, bir çapa motoru da kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Üzümlü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Aktürk'e ait ağılda gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Başyayla Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, bir çapa motoru kullanılamaz hale gelirken, küle dönen ağıldaki 11 küçükbaş hayvanda telef oldu. Kundaklama sonucu çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN