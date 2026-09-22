Karaman'da alkollü kamyonet sürücüsü ters yönde motokuryeyi devirdi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da alkollü kamyonet sürücüsü ters yönde motokuryeyi devirdi, 1 kişi yaralandı

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Karaman\'da alkollü kamyonet sürücüsü ters yönde motokuryeyi devirdi, 1 kişi yaralandı
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Karaman'da Hamidiye Mahallesi'nde patates yüklü kamyonet ile motokurye çarpıştı; kazada 1 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsünün 2.04 promil alkollü olduğu ve ters yönde araç kullandığı belirlendi; sürücüye 35 bin lira ceza verilip ehliyeti 6 ay süreyle alındı.

Karaman'da patates yüklü kamyonetle motokuryenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. idaresindeki 33 NT 492 plakalı patates yüklü kamyonet ile Murat G. (21) yönetimindeki 70 FH 440 plakalı motokurye çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ekiplerince yapılan kontrollerde kamyonet sürücüsü T.D.'nin 2.04 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü ve ters yönde araç kullanmaktan toplam 35 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Kazayı gören vatandaşlar ise motosikletin seyir halindeyken ters yönden gelen kamyonetle çarpıştığını söyledi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaHamidiyeKaramanGüncelCezaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da alkollü kamyonet sürücüsü ters yönde motokuryeyi devirdi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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