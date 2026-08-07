Karaman\'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karaman'da bir sitede bulunan apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi 2265. Sokak'ta bulunan bir sitede çıktı. Edinilen bilgiye göre, sitedeki B1-3 blok 4. katta yer alan dairenin oturma odasında yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla adrese doğal gaz ve elektrik arıza ekipleri de yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu. Yangının elektrik prizden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.