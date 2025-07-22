Karaman\'da Araç Aydınlatma Direğine Çarptı

Karaman'da çarptığı aydınlatma direğini deviren araç olay yerinden kaçtı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi 692. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tarım aracı, kaldırım üzerindeki demir aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği büyük bir gürültüyle yol üzerine devrildi. Direğin devrilmesi sırasında oradan kimsenin geçmemesi ise muhtemel üzücü olayın önüne geçti. Kaza sonrası aydınlatma direğine çarpan araç olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Elektrik dağıtım şirketine bağlı arıza ekibi devrilen aydınlatma direğini olay yerinden kaldırırken, poliste olay yerinden kaçan aracı tespit edebilmek için çalışma başlattı. - KARAMAN