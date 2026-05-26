Karaman'da Asayiş Uygulamaları: 12 Tutuklama ve Çok Sayıda Ele Geçirme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da Asayiş Uygulamaları: 12 Tutuklama ve Çok Sayıda Ele Geçirme

Karaman\'da Asayiş Uygulamaları: 12 Tutuklama ve Çok Sayıda Ele Geçirme
26.05.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da yapılan asayiş uygulamalarında 12 kişi tutuklandı, ruhsatsız silahlar ve kaçak alkol ele geçirildi.

Karaman'da polisin asayiş uygulamalarında ruhsatsız silahlar, kesici-delici aletler ve kaçak alkol ele geçirilirken, aranan 12 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 3 bin 18 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanırken, 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 39 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 16 sürücüye ve alkollü araç kullanan 15 sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde 99 araç trafikten men edilirken, 27 sürücünün ehliyetine el konuldu. Yapılan asayiş ve narkotik uygulamalarında 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kesici-delici alet, 6 adet tabanca fişeği, 4 gram kokain, 31 adet sentetik ecza, 148 gram esrar, 9 gram bonzai hammaddesi, 14 adet kök kenevir bitkisi, 606 şişe çeşitli marka ve miktarda belgesiz alkol ele geçirildi

Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve uygulamaların gece gündüz aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Karaman, Asayiş, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Asayiş Uygulamaları: 12 Tutuklama ve Çok Sayıda Ele Geçirme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik rahatladı Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik rahatladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
07:58
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:22:53. #7.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Asayiş Uygulamaları: 12 Tutuklama ve Çok Sayıda Ele Geçirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.