Karaman'da Asayiş Uygulamalarında 9 Yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da Asayiş Uygulamalarında 9 Yakalandı

Karaman\'da Asayiş Uygulamalarında 9 Yakalandı
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Karaman'da polis uygulamalarında 9 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı. Trafikte 195 araç men edildi.

Karaman'da polisin yaptığı asayiş ve trafik uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalanırken, 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik 17-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalarda 3 bin 41 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar ve çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 61 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 64 sürücüye ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 19 sürücüye yasal işlem uygulandı. Çalışmalar kapsamında 195 araç trafikten men edilirken, 23 sürücünün ehliyetine el konuldu. Yapılan denetimlerde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kesici alet, 2 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 105 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların gece gündüz kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Asayiş, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Asayiş Uygulamalarında 9 Yakalandı - Son Dakika

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