Karaman'da ATV Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da ATV Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı

Karaman\'da ATV Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı
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Karaman'da ATV'nin devrilmesi sonucu anne ile 6 yaşındaki oğlu yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Hollanda'ya dönüş yapacakları öğrenilen ailenin kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da ATV'nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada anne ile 6 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U.K. (33) idaresindeki 70 ACF 206 plakalı ATV motor seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 yaşındaki oğlu Y.G.K. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazada yaralanan anne ve oğlunun gurbetçi olduğu 2 gün sonra tatil dönüşü için Hollanda'ya gidecekleri öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yaralanma, 3. Sayfa, Karaman, Atv, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da ATV Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika

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