Karaman'da Balkonundan Düşen 3 Yaşındaki Kız Yaralandı

Karaman'da evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 640. Sokak üzerindeki 2 katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin 2'nci katındaki balkonda bulunan kanepenin üzerinde oynayan E.K. isimli 3 yaşındaki kız çocuğu, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN