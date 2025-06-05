Karaman'da Bayram Öncesi Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Karaman'da bayram öncesi denetimler arttı

KARAMAN - Karaman'da Kurban Bayramı öncesinde denetimler arttırıldı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil polis ekipleri tarafından bayram öncesi kent genelinde güvenlik ve asayişinin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik şok uygulamalar yapıldı. Şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda araçlar durduruldu eş zamanlı olarak yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı. Uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile kesici alet ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin şehirde huzur ve güvenliği sağlamak için kararlı bir şekilde görevini sürdürdüğü vurgulandı.