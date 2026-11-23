Karaman'da yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren belediyeye otobüsü kontrolden çıkarak demir direkli tel örgülere çarptı. LPG tank sahasına çarpmaktan son anda kurtulan otobüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alacasuluk Mahallesi Karaman Otogarı yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. idaresindeki 70 FL 610 plakalı Karaman Belediyesi yolcu otobüsü, yakıt ikmali yapmak için istasyona geldiği sırada bir anda kontrolden çıkarak demir direkli tel örgülere çarparak durabildi. Sürücünün son anda yaptığı manevrayla otobüs, akaryakıt istasyonunun LPG tank sahasına çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü Ali B. için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.