Karaman'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Karaman'da kayınbiraderi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Yeşilada Mahallesi 817. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Emre G. (31), kayınpederinin evine gitti. Burada taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kayınbirader K.A., eniştesi Emre G.'yi göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emre G., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından şüpheli K.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi de kavganın yaşandığı yerde çalışma yaptı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - KARAMAN