Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. C.K. isimli kişi eskiye dayalı husumetten dolayı H.T'nin iş yerine gelerek tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce C.K., üzerindeki bıçakla H.T'yi bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı H.T. hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

31.08.2024 16:44
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Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi 271. Sokak'ta bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. isimli kişi eskiye dayalı husumetten dolayı H.T'nin iş yerine gelerek tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda C.K., üzerindeki bıçakla H.T'yi bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı H.T. sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bıçaklama olayına karışarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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