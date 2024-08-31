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Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi 271. Sokak'ta bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. isimli kişi eskiye dayalı husumetten dolayı H.T'nin iş yerine gelerek tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda C.K., üzerindeki bıçakla H.T'yi bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı H.T. sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bıçaklama olayına karışarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.