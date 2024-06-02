Karaman\'da Apartman Çatısında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Karaman'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Hamidiye Mahallesi 369. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak bina sakinlerini tahliye ederken, itfaiye de yangına müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen kontrol atına alınarak söndürüldü. Çatıda hasara yol açan yangının kağıtların tutuşması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN