Karaman\'da buzlanma kazaya yol açtı: 2 yaralı

18.01.2026 01:04  Güncelleme: 01:08
Karaman'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyonetin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elmaşehir Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ö. idaresindeki 70 EU 459 plakalı Nissan marka kamyonet buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri buzlanan yolda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de solüsyon çalışması yaptı. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından devrilen kamyonet çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Karaman, 3-sayfa, Ulaşım, Son Dakika

