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Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

Karaman'da çatı yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

KARAMAN - Karaman'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak bina sakinlerini tahliye ederken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi olay yerinde bekleyen ambulansla tedbir amaçlı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan 100. Yıl Bulvarı söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Çatıda hasara yol açan yangının etli ekmek fırınının bacasından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.