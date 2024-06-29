Karaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Karaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın, öğle saatlerinde Ermenek ilçesine bağlı Yeşilköy köyü Yaylacık Yaylası mevkiinde kalan çalılık alanda başladı.

29.06.2024 15:42
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Karaman'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, öğle saatlerinde Ermenek ilçesine bağlı Yeşilköy köyü Yaylacık Yaylası mevkiinde kalan çalılık alanda başladı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine ilk olarak Ermenek Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyüyerek yayılma ihtimaline karşı bölgede bulunan köylerdeki vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına katılmaları istendi. Yangının dağlık arazide olması nedeniyle bölgeye 3 adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgeye ulaşan helikopterler yangına müdahale etmeye başladı. Yangına, Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 10 arazöz 100 kişilik ekip ile Ermenek, Sarıveliler, Başyayla ilçesi ile Güneyyurt, Kazancı, Göktepe Belde Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı, ekskavatörler, 3 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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