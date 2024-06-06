Karaman'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Karaman'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karaman'da meydana gelen kaza sonucu cip ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada küçük bir kız çocuğu korkarak ağlamaya başladı ve annesi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

06.06.2024 17:20
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Karaman'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kazadan korkarak ağlayan küçük kız çocuğunu annesi kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, Hacı Celal Mahallesi 534. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. yönetimindeki 70 AV 227 plakalı Opel marka cip ile A.K. idaresindeki 70 EV 701 plakalı Seat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 70 EV 701 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu arada cipin sürücüsü Y.Ş.'nin 2 yaşlarındaki küçük kızı kazadan dolayı korkarak annesinin kucağında ağlamaya başladı. Küçük çocuk annesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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