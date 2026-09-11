Karaman'da çöp kamyonundan düşen 2 temizlik işçisi yaralandı, birinin durumu ağır - Son Dakika
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Karaman'da çöp kamyonundan düşen 2 temizlik işçisi yaralandı, birinin durumu ağır

Karaman\'da çöp kamyonundan düşen 2 temizlik işçisi yaralandı, birinin durumu ağır
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Karaman'da belediyeye ait çöp kamyonunun kasisten geçtiği sırada dengesini kaybeden 2 temizlik işçisi asfalt zemine düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Furkan T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karaman'da çöp kamyonundan düşen 2 temizlik işçisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K. (36) idaresindeki Karaman Belediyesi'ne ait 70 AG 686 plakalı çöp kamyonu kasisten geçtiği esnada arkasında bulunan temizlik işçileri Mehmet Ş. (37) ile Furkan T. (28) dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerden Furkan T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekibi caddede inceleme yaptı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun kasisten geçtiği sırada sallandığı, işçilerin yere düşmesi ve durumu fark eden sürücünün araçtan inerek yardıma koşması yer aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da çöp kamyonundan düşen 2 temizlik işçisi yaralandı, birinin durumu ağır - Son Dakika

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