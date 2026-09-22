Karaman\'da devrilen elektrikli bisikletin 60 yaşındaki sürücüsü 6 gün sonra öldü

Karaman'da önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada elektrikli bisikletten düşerek ağır yaralanan 60 yaşındaki Mehmet Saim Başaran, tedavi gördüğü hastanede 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, 6 gün önce Yeni Mahalle Mara Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Saim Başaran (60) idaresindeki elektrikli bisiklet, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan Başaran için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Başaran, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Başaran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kazadan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elektrikli bisiklet sürücüsünün önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı ve ardından kontrolünü kaybederek yol ortasına devrildiği anlar yer aldı.