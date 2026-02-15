Karaman'da Dorse Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Karaman'da Dorse Fabrikasında Yangın

Karaman\'da Dorse Fabrikasında Yangın
15.02.2026 09:39
Karaman'da bir dorse üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de faaliyet gösteren bir dorse üretim fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Fabrikadaki dumanları tahliye çalışmaları sırasında ekipler fabrikanın kapılarının açılmaması üzerine bir demir kapıyı kırarak dumanların tahliyesini sağladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının, mutfak bölümündeki elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

