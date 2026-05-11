Karaman'da düğün konvoyunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Karaman'da düğün konvoyunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

11.05.2026 00:26
Karaman'da düğün konvoyunda ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta yolcu olan Aylin Açıkgöz (31) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ömer E. (24) ağır yaralandı. Yaralı, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda olduğu öğrenilen Ömer E. (24) idaresindeki 70 EA 810 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ömer E. araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Aylin Açıkgöz (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın yanma riskine karşı polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, Aylin Açıkgöz'ün cansız bedeni ambulansa alındı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından kaza yapan araç çekici ile otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Kaza, Son Dakika

