Karaman'da elektrik kazısına düşen BMW takla atarak ters döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da saat 22.45 sıralarında elektrik altyapı çalışması için kazılan alana düşen BMW marka otomobil takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Karaman'da elektrik altyapısı çalışması kapsamında kazılan alana düşen otomobil ters döndü. Kazada yaralanan kimse olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Kaza, saat 22.45 sıralarında Urgan Mahallesi Yeni Çevre Yolu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 ACN 762 plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü öğrenilemedi; araç, elektrik altyapı çalışması nedeniyle kazılan alana düştü. Otomobil takla atarak ters döndü; yaralanan olmadı, araçta maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, araç sahibi olduğu öğrenilen bir kişi, kaza yerinde görüntü alan basın mensuplarını engellemeye çalıştı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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