Karaman\'da elektrikli bisiklet kaza yaptı

Karaman'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet ikiye bölünürken, 13 yaşındaki çocuk sürücü yaralandı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi 1561. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A.T. idaresindeki 70 ACN 362 plakalı otomobil ile 13 yaşındaki M.S.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ikiye bölünürken, yola savrulan çocuk sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN