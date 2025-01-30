Karaman'da Elektrikli Bisiklet Kazası - Son Dakika
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Karaman'da Elektrikli Bisiklet Kazası

Karaman\'da Elektrikli Bisiklet Kazası

Karaman'da hafif ticari araç, elektrikli bisiklete çarptı; 2 çocuk yaralandı.

30.01.2025 01:52
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Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Profesör Doktor Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (40) yönetimindeki 70 AZ 553 plakalı hafif ticari araç kontrolsüz kavşakta 14 yaşındaki H.Ö.'nün kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisikletin sürücüsü ile arkasında bulunan H.Ö (17), yaklaşık 20 metre ileriye savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen ve alkollü olduğu öğrenilen hafif ticari aracın sürücüsü Ö.A.'ya 11 bin 434 lira para cezası yazılırken, araç çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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