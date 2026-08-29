Karaman'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Karaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Karaman-Kılbasan kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Altay (32) yönetimindeki 70 DC 903 plakalı otomobil ile Mehmet Ş. (20) idaresindeki 70 ACU 649 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarak ters dönerken, diğer araç ise hurdaya döndü. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilin direksiyon kısmında sıkışan sürücü Mustafa Altay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Ş. ise kazada yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Altay'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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