Karaman\'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Karaman'da etkili olan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtınadan dolayı Zembilli Ali Efendi Mahallesi 827. Sokak'ta bir binanın çatısı uçarak sokağı trafiğe kapattı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, belediye ekipleri uçan çatının kaldırılması için bölgede çalışma başlattı. Öte yandan Yenimahalle'de Yeşil Camii yakınlarındaki otoparkta fırtınanın etkisiyle bir kısmı kopan ağaç, park halindeki bir aracın üzerine devrilerek zarar verdi. Kentin farklı noktalarında ise levhalar, reklam panoları, trafik ışıkları, çöp konteynerleri ve ağaçların devrildiği görüldü.

Yetkililer, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Sağlık, polis, itfaiye, belediye ve elektrik arıza ekipleri ise muhtemel durumlara karşı teyakkuz halinde bekliyor. - KARAMAN