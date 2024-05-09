Karaman'da gasp edilen telefonu satmaya çalışırken yakalandılar - Son Dakika
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Karaman'da gasp edilen telefonu satmaya çalışırken yakalandılar

Karaman\'da gasp edilen telefonu satmaya çalışırken yakalandılar

Karaman'da 14 yaşındaki bir çocuğun cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı. Zanlılardan biri, gasp edilen telefonu telefoncuya satarken güvenlik kamerasına yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

09.05.2024 17:51
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Karaman'da gasp ettiği telefonu satmaya çalışırken böyle görüntülendi

Çocuğun cep telefonunu gasp eden 3 kişi tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da 14 yaşındaki bir çocuğun cep telefonunu gasp ettikleri ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı. Zanlılardan birisinin gasp edilen cep telefonunu, telefoncuya satması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi'nde tekel bayisinden kendilerine zorla içki aldıran ve bir çocuğun da cep telefonunu gasp eden kişilerin olduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçti.

Şüpheliler 20 dakikada yakalandı

Olayın yaşandığı adrese kısa sürede ulaşan resmi ve sivil ekipler, mağdurların verdiği eşkaller doğrultusunda çalışma başlattı. Kısa sürede sonuca ulaşan ekipler şüphelilerden Y.N.'yi (24), olaydan 20 dakika sonra gasp edilen cep telefonunu telefoncuya bin 500 liraya satarken, diğer zanlılar H.E.Ş. ve A.G.'yi de (25), Karaman Kalesi civarında yakalayarak gözaltına aldı. Y.N.'nin telefonu satarken rahat tavırlar sergilemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Üç şüpheli de tutuklandı

Gözaltına alınan gasp şüphelisi 3 kişi daha sonra ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan zanlılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sora adliyeye sevk edildi. Gasp şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da gasp edilen telefonu satmaya çalışırken yakalandılar - Son Dakika

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