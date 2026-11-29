Karaman'da gece kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, kimse yaralanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde kontrolden çıkan Toyota marka otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada kimse yaralanmazken araçta maddi hasar oluştu, otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Karaman'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüjü aşarak yolun karşı tarafına geçti. Kazada yaralanan olmadı, otomobilde maddi hasar oluştu.
Kaza, gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 AKV 524 plakalı Toyota marka otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan araç, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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