Karaman\'da Genç Kolunu Hamur Makinesine Kaptırarak Eli Bileğinden Koptu

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Karaman'da çalıştığı ekmek fırınında kolunu hamur makinesine kaptıran gencin eli bileğinden koptu.

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınında yaşandı. İddiaya göre, fırında işçi olarak çalıştığı ileri sürülen Suriye uyruklu M.D. (18) bir anlık dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırdı. Olayda M.D.'nin sağ eli bileğinden koptu. Eli kopan genç baygınlık geçirirken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese giden sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, daha sonra kopan eliyle birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.D. burada yapılan müdahalenin ardından organ nakil çantasına konan eliyle birlikte ambulansla Konya'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekibi de fırındaki hamur makinesinde inceleme yaptı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN