Karaman'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

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Karaman'da boş alandaki atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, geri dönüşüm merkezine sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinin bahçesinde bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen bir nedende tutuşarak yanmaya başladı. Atık malzemelerin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın geri dönüşüm tesisine sıçramadan 7 itfaiye aracının müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının sebebi araştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN